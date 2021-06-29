وزارة توجه بتقليص دوام موظفيها اعتبارًا من الغد

2021/06/29 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير العدل، سالار عبد الستار محمد، اليوم الثلاثاء، بتقليص دوام موظفي الوزارة اعتبارًا من يوم غد الاربعاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الوزير “وجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي الى الواحدة ظهراً بدءا من يوم غد الأربعاء لكافة الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات”.

واكد الوزير، ان “هذا التوجيه جاء بسبب مرور بلدنا العزيز بموجه غير مسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة وحفاظا على الصحة العامة وجهنا بأن يكون نهاية الدوام الرسمي ابتداءً من يوم غد في تمام الساعة الواحدة ظهراً وإلى إشعار آخر”.

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