تغييرات في مناصب عليا في العراق

2021/06/29 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

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وجه مجلس الوزراء بتنفيذ الامر الديواني المتعلق بتكليف عادل كريم كاك أحمد بمنصب وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج، بعد نقله من وزارة الصناعة والمعان.

وتضمن الأمر الديواني أيضا تكليف أحمد عبد الجبار علي الكريم بمهام منصب وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط، على أن ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره .

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