حكومة بايرن تمنح شابا كورديا ميدالية الشجاعة

2021/06/29 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس وزراء حكومة بايرن الالمانية بمدينة ورزبورغ ماركوس زودر اللاجئ الكوردي من شرقي كوردستان جيا ربيعي، معربا عن شكر حكومته حيال شجاعته ووفائه بشان الاحداث التي وقعت قبل ايام في المدينة التي يقيم فيها ربيعي، ادت الى وقوع ضحايا من الابرياء.

ووصف رئيس الوزارء الشاب الكوردي بالبطل وقرر منحه ميدالية الشجاعة.

والاسبوع الماضي ووسط مدينة ورزبورغ هاجم لاجئ صومالي من مقاديشو يبلغ من العمر 24 عاما على مواطنين بالسكين مرددا (الله اكبر) وقتل ثلاثة اشخاص واصاب ستة اخرين بجروح، وفي تلك الاثناء واجه الشاب الكوردي جيا ربيعي المهاجم، بحقيبة ظهر لمنع الهجوم ووضع حياته في خطر، ما ادى العمل الشجاع للشاب الكوردي الى انخفاض عدد الضحايا، وحتى وصول قوات الشرطة الى مكان الحادث واعتقال المتهم، كان ربيعي يدافع عن المواطنين في المدينة.

واصبح الحادث وموقف الشاب الكوردي المنشيت الرئيسي للقنوات والاعلام ويبين وجهين مختلفين من مواقف اللاجئين في المانيا، وبشكل عام اصبح العمل البطولي الذي قام به الشاب الكوردي محل شكر للراي العام والدولي ووصف الاعلام والسياسيين ربيعي كبطل وانموذج حي امام اليمين المتطرف الذي يناضل ضد اللاجئين.

PUKmedia برهام امين/ المانيا

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