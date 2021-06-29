2021/06/29 | 19:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء،بسفيرة استراليا لدى العراق السيدة باولا كانلي، وبحثا عددا من المسائل المهمة لدى الجانبين.

وبحث الجانبان خلال اجتماع اوضاع العراق الامنية ومخاطر عودة تنظيم داعش الارهابي، واتفقت رؤاهما حول ضرورة زيادة التنسيق بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي ضد داعش لمواجهة مخاطر هذا التنظيم وظاهرة الارهاب بشكل عام.

وحول الانتخابات العراقية المرتقبة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء والوفد الاسترالي، على اجراء الانتخابات في توقيته المحدد العاشر من تشرين الاول المقبل، بشكل حر وشفاف ليكون اساسا قويا لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق.

خلال جزء آخر من الاجتماع، تم التطرق الى الاصلاح والجهود المبذولة لانهاء الفساد في اقليم كوردستان، وخلال ذلك، دعا قوباد طالباني، استراليا بالمساعدة بشكل اكبر في تطوير الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان، موضحا ان برنامج حكومة الاقليم هو ان جعل الزراعة مصدر مهم لايرادات واقتصاد اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني: جعل الزراعة مصدر مهم لايرادات اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني: جعل الزراعة مصدر مهم لايرادات اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).