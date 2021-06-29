2021/06/29 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت سفيرة استراليا الجديدة لدى العراق بولا غانلي، لرئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، ان بلادها تنظر باهتمام الى اوضاع العراق واقليم كردستان وترغب بتنمية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استراليا تؤكد لاقليم كردستان رغبتها بتنمية العلاقات بين الطرفين المركز الخبري الوطني.

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