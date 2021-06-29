2021/06/29 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، يتقدمها الوضع في لبنان واليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء بلينكن وبن فرحان.. بحث ملفات اليمن ولبنان وحقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء بلينكن وبن فرحان.. بحث ملفات اليمن ولبنان وحقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).