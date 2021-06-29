وفاة ملياردير عربي عن عمر ناهز 91 عاما

2021/06/29 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن في مصر، الثلاثاء، عن وفاة الملياردير انسي سايروس عن عمر ناهز 91 عاما والذي يقدر ثروته بنحو مليار دولار.

وذكر رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، الدكتور شريف دوس، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، عن عمر يناهز 91 عاما.

ويقول دوس إن ساويرس توفي بعد رحلة طويلة وصراع مع المرض.

وأنسي من موالد محافظة سوهاج اب 1930، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950.

كانت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات اسمها "أنسي ولمعي" كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.

عام 1961 أممت الشركة جزئيا ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، عمل هناك في المقاولات قبل العودة إلى مصر في منتصف السبعينات.

في عام 1976، أسس شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة" والتي أصبحت فيما بعد أوراسكوم للصناعات الإنشائية، توسع نشاط الشركة في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

أنجب ثلاثة أبناء هم نجيب وسميح وناصف، الذين يعتبرون من أثرياء العالم وتقدر ثرواتهم بمليارات الدولارات.

وبحسب موقع فوربس، تقدر ثروة أنسي ساويرس بنحو مليار دولار.

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