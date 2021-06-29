بينها يخص الكهرباء.. مجلس الوزراء يصدر قرارين خلال جلسة اليوم

2021/06/29 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

قرارين خلال جلسته الاعتيادية التي

عقدت اليوم، بينها يخص أزمة الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"رئيس مجلس الوزراء مص

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