2021/06/29 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم

الثلاثاء، ايقاف 5 حالات ابتزاز

الكتروني في 3 محافظات.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، ان "مفارزها في دائرة العلاقات

والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداها في كربلاء.. ايقاف 5 حالات ابتزاز الكتروني لفتيات في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احداها في كربلاء.. ايقاف 5 حالات ابتزاز الكتروني لفتيات في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).