2021/06/29 | 19:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداها في كربلاء.. ايقاف 5 حالات ابتزاز الكتروني لفتيات في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثلاثاء، ايقاف 5 حالات ابتزاز
الكتروني في 3 محافظات.
وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة نون
الخبرية، ان "مفارزها في دائرة العلاقات
والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت م
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احداها في كربلاء.. ايقاف 5 حالات ابتزاز الكتروني لفتيات في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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