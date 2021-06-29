البرلمان يصوت على مشروع قانون بين العراق والسعودية

2021/06/29 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على

مشروع قانون تصـديق اتفاقيـة النقـل

الجـوي بين العراق والسعودية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في

بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إن "مجلس

النواب يُصوت على مشروع

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