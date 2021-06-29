جريليش خارج تشكيلة إنجلترا.. وفيرنر يقود هجوم ألمانيا

2021/06/29 | 19:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن منتخبا إنجلترا وألمانيا عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما المرتقبة مساء الثلاثاء، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أوروبا "يورو" 2020.

وخلت تشكيلة المنتخب الإنجليزي من اسم جاك جريليش، رغم تألقه في المباراة الأخيرة أمام التشيك، حيث سيلعب في الخط الامامي كل من بوكايو ساكا ورحيم سترلينج وهاري كين".

أما تشكيلة ألمانيا، فشهدت مشاركة تيمو فيرنر الذي سيلعب في الخط الأمامي إلى جانب زميله في تشيلسي كاي هافيرتز، ومن ورائها المخضرم توماس مول".

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين لهذه المباراة:

إنجلترا: بيكفورد، ووكر، ستونز، ماجواير، شاو، رايس، فيليبس، تريبييه، ساكا، سترلينج، كين.

ألمانيا: نوير، روديجر، هوملز، جينتر، كيميش، كروس، جوريتسكا، جوسينس، مولر، هافرتز، فيرنر.

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