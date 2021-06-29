انخفاض مستمر للدولار في العراق

2021/06/29 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تواصل اسعار صرف الدولار بالانخفاض بعد اغلقت البورصات، اليوم الثلاثاء، في عموم العراق بسر بيع 146,500 دينار للورقة فئة 100 دولار.

وذكر مراسلو (بغداد اليوم)، ان بورصات العراق اغلقت ظهر اليوم عند سعر بيع 146,500 في انخفاض جديد.

وافتتحت بورصات العراق، اليوم الثلاثاء، بسعر بيع 147,250 وشراء 146,250 دينار للورقة فئة 100 دولار.

ويواصل سعر صرف الدولار الانخفاض خلال الايام الاخيرة الانخفاض بشكل مستمر بعد ان شهد ارتفاع وصل الى 151,500 دينار.

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