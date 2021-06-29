تظاهرة في الخالص للمطالبة بحصة كهرباء

2021/06/29 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائممقام قضاء الخالص في ديالى عدي الخدران، اليوم الثلاثاء، انطلاق تظاهرة سلمية لأهالي القضاء للمطالبة بحصة عادلة من الكهرباء.

وقال الخدران في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي قضاء الخالص خرجوا في تظاهرة سليمة، اليوم، في محيط محطة الخالص الرئيسية احتجاجا على تردي تجهيز التيار الكهربائي"، لافتا الى "وجود تفاوت واضح وعدم مساواة قضاء الخالص ببقيه الاقضية".

وأضاف الخدران، أن "المتظاهرين طالبوا بزياده ساعات التشغيل ومساواتهم مع بقيه الاقضية"، داعيا محافظ ديالى ومدير توزيع ديالى الى "انصاف قضاء الخالص بزياده ساعات التشغيل أسوة ببقيه مناطق المحافظة".

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