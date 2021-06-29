تظاهرة في الخالص بديالى احتجاجا على تردي الكهرباء

2021/06/29 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تظاهر اهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى احتجاجا على تردي الكهرباء .مهددين بقطع طريق بغداد - كركوك الحيوي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة .وقال مراسل / نينا / ان العشرات من اهالي قضاء الخالص شمال بعقوبة خرجوا بتظاهرة سلمية امام مبنى مديرية الكهرباء في القضاء رافعين لافتات تعبر عن استيائهم وغضبهم حيال تردي واقع الكهرباء وانعدام العدالة في عملية تجهيز الطاقة الكهربائية للمناطق على الرغم من وجود خط الكهرباء الايراني ومحطة المنصورية الغازية .وامهل المتظاهرون الجهات الحكومية المعنية بملف الكهرباء / 3 / ايام للاستجابة لمطالبهم وتجهيز احياء الخالص بالتيار الكهربائي وبخلاف ذلك سيقطعون طريق بغداد - كركوك .ومن جهته قال قائممقام الخالص عدي الخدران ان القضاء يعاني من حرمان واضح من حصص التيار الكهربائي ما ادى الى تعطيل المصالح الحياتية وحدوث ازمة مياه بسبب توقف محطات التصفية ومضخات مشاريع الاسالة .مطالبا ادارة ديالى والمسؤولين على ادارة ملف الكهرباء بانصاف القضاء والاستجابة لمطالب الاهالي لتفادي تداعيات وغضب شعبي لايمكن احتواؤه ./انتهى

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