2021/06/29 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية

مجلس الوزراء: سيتم افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية قريبا

مجلس الوزراء: أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط والهدر في الأموال

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