2021/06/29 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن محتوى زيارته الى بروكسل، مبينا انه سيتم التركيز على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي مغادراً الى بروكسل: سنركز على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع أوروبا المركز الخبري الوطني.

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