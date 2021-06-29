الكاظمي: العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية وسنتخذ إجراءات المعالجة

2021/06/29 | 19:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، الثلاثاء، العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء سيجري سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوربي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوربي”.واكد رئيس مجلس الوزراء قبيل مغادرته ان “الزيارة ستركز […]

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