2021/06/29 | 19:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الإقامة، الثلاثاء، القاء القبض على مخالفين يحملون جوازات سفر مزورة في شركة وهمية تبيع العاملات ببغداد.وذكر بيان للدائرة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكنت مديرية الإقامة التابعة الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة من القاء القبض على 9 مخالفين لقانون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بشركة وهمية تبيع عاملات أجنبيات في بغداد first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بشركة وهمية تبيع عاملات أجنبيات في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بشركة وهمية تبيع عاملات أجنبيات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).