“النور نيوز” ينشر اسماء القضاة المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية

2021/06/29 | 19:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ينشر “النور نيوز” اسماء المرشحين القضاة لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية الذين صوت عليهم مجلس النواب خلال جلسة اليوم.وتتضمن القائمة 12 قاضيا لشغل مناصب رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية.وفيما يلي الاسماء ادناه:.عبد الوهاب عبد الرزاق رشيد الضامن منذر ابراهيم حسين الخزعلي عصام عبد الحميد مدلول الشعلان يحي خضير عبيس …

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