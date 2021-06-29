الكاظمي يغادر العراق لتفعيل اتفاقيات مهمة

2021/06/29 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مغادرته البلاد متجها الى بروكسل، مشيرا إلى الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (29 حزيران 2021)، ان "الكاظمي والوفد المرافق له غادوا العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل".

وأضاف البيان، ان الكاظمي، "سيجري سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الاوربي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الاوروبي".

واكد رئيس مجلس الوزراء قبيل مغادرته، وفقا للبيان، ان "الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات".

واضاف، ان "العراق يواجه نقصا موسميا في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الاجراءات لمعالجته، علما اننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام، ونتطلع الى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة".

كما بين الكاظمي، أن "إنتاج الطاقة الكهربائية وصل الى اعلى مستوى له طوال العقود الماضية، إلا أن التحديات مازالت كبيرة، ومازلنا بحاجة الى المزيد من العمل الجاد للارتقاء الى مستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة".

وأوضح، ان "أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد".

وأشار إلى ان "هذه الحكومة ورثت إرثا من سوء التخطيط في مجال الطاقة وعملت خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية بالاضافة الى تفعيل استثمار الغاز العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها يعمل على الغاز، مايعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط ستراتيجية في هذا المجال".

وشدد على ان "المباحثات التي سيجريها مع دول الاتحاد الاوربي ستركز على هذا المجال بالاضافة الى المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية الاخرى".

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