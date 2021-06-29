إحباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى

2021/06/29 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، عن إحباط محاولة استهداف

أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة

ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال

المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود

الميدانية ، ووفقاً

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