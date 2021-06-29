رئيس الجمهورية يحدد موعد إعلان نتائج الانتخابات المقبلة

2021/06/29 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الثلاثاء، موعد إعلان نتائج الانتخابات

التي ستجري في شهر تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع مع مفوضية

الانتخابات، تضمّن توصيات رئاسية لضمان

نزاهة الانتخاب

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