البرلمان يوجه باستضافة وزير ويؤجل التصويت على قانون يتعلق بموظفين

2021/06/29 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم

الثلاثاء، باستضافة وزير الزراعة خلال

الجلسة المقبلة.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،

في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إنها

"رئاسة المجلس توجه بحضور وزير الزراعة

في

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