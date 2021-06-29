2021/06/29 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن مصير الأموال المتبقية من زيادة أسعار النفط.وقال عضو اللجنة صادق مدلول في حديث لـ”المركز الخبري الوطني” إنه “حسب قانون الموازنة فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تكشف عن مصير الأموال المتبقية من زيادة أسعار النفط المركز الخبري الوطني.

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