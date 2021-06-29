شرطة الديوانية تعلن القبض على عدد من المتهمين

2021/06/29 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الديوانية أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين في المحافظة، بينهم متهم بالاعتداء على موظف أثناء تأديته الواجب.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من مركز شرطة الجمهوري التابع ل‍مديرية شرطة الديوانية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بالاعتداء على …

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