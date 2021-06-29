الكعبي يدعو إلى دعم القطاع الزراعي بإعتباره احد اهم اسس تحقيق التنمية والامن الغذائي

2021/06/29 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، إلى دعم القطاع الزراعي بإعتباره احد اهم اسس تحقيق التنمية والامن الغذائي .وقال الكعبي خلال لقائه مجموعة من ممثلي مزارعي محافظة واسط / قضاء النعمانية , بحضور رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب سلام الشمري : ان واحدة من اهم اسس تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للبلد , هي تطوير الواقع الزراعي الذي يعمل فيه اكثر من 11 مليون عراقي , اضافة لكونه القطاع الذي تعتمد عليه استراتيجية الامن الغذائي للبلد , مشيرا الى ان تطور هذا القطاع كفيل بتطوير قطاعات آخرى مثل الصناعة والنقل والتجارة الخارجية ، وتحقيق اكتفاء ذاتي ، والحد من هدر اموال طائلة من العملة الصعبة على استيراد منتجات زراعية من بلدان لا تمتلك 10% من الموارد والامكانيات التي يمتلكها العراق من مياه وايدي عاملة وخبرات زراعية واراضي صالحة للزراعة .ودعا الكعبي الحكومة الى دعم هذا القطاع المهم وتذليل كافة العقبات التي تقف حائلآ امام الاخوة الفلاحيين الذين يرغبون بزراعة ارضهم لكنهم يواجهون مشاكل وعقبات كبيرة وكثيرة منها شحة المياه وعدم وجود مشاريع للري وتوقف استصلاح الاراضي ومنح القروض لأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة , ناهيك عن الروتين الممل في بعض مؤسسات الدولة والمتعلقة بحصص المياه او منح موافقات سريعة لمشاريع ذات صلة بهذا القطاع .وجرى خلال اللقاء بحث مشكلة عدم توفر المياه لعشرات القرى التي تعتمد على مشروع " الحسينية الأروائي " وبشكل بات يهدد معيشتهم وارزاقهم وتوقف الزراعة لأراضي بمساحات شاسعة , واعدا اياهم بمفاتحة الجهات ذات العلاقة لتذليل هذه العقبات وان يكون هناك حرص من كافة الجهات للنهوض بواقع القطاع الزراعي والشعور بالمسؤولية الكاملة عن معيشة شريحة تمثل ثلث نفوس العراق تعتمد بشكل كامل على زراعة الارض في معيشتها "./انتهى8

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