أحباط مخطط لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى

2021/06/29 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أحبطت شرطة ديالى مخططاً لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه اليوم أن معلومات استخبارية دقيقة مكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع شرطة جلولاء، من احباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة حلوان وسيد جابر التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة .واضافت أن القوات الأمنية ضبطت عبوات ناسفة كانت قريبة من الابراج وضعتها عناصر "إرهابية" بهدف الإضرار بالمنظومة الكهربائية، مشيرة إلى أن قسم مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى تمكن من معالجتها دون حادث يذكر./انتهى

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