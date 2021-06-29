السوريون يفكرون بالوصول إلى الخليج عبر العراق بدلاً عن الأردن

2021/06/29 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بلغ "التوتر التجاري" بين الجارتين (الأردن وسوريا) حدته خلال الأيام الأخيرة، وذلك إثر ما تعتبره دمشق عرقلة لصادراتها الزراعية إلى الخليج عبر الأردن، فيما يلمّح مسؤولون سوريون إلى إمكانية البحث عن طرق بديلة إلى السوق الخليجية، من بينها طريق العراق.

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وبينما يقول الأردن الرسمي، إن التأخير الحاصل في عبور الشحنات السورية إلى الخليج، يتعلق باجراءات الوقاية من وباء كورونا، أو تأهيل وصيانة الطرق، يصف مسؤول سوري ما يحصل على الحدود بين البلدين بأنه "عرقلة أردنية لأغراض المنافسة التجارية".

ويشترك البلدان (سوريا والأردن) في تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق الخليجية، إلا أن نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة يقول إن السوق الخليجية ينبغي أن لا تكون محط تنافس بين البلدين.

ويضيف في حديث متلفز تابعه "ناس" إن "إجمالي صادرات البلدين من المنتجات الزراعية، لا يغطي سوى 30 بالمئة من حاجة السوق الخليجية للمنتجات الزراعية، وبالتالي، فإن السوق الخليجية تكفي لاستيعاب الصادرات الأردنية والسورية على حد سواء، وليس هناك أسباب حقيقية للعرقلة التي يشهدها معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن".

ويتابع إن "الإشكال الحاصل على معبر جابر أسبابه غير واضحة بالنسبة لنا، فالمعبر كان يمر منه يومياً قبل الحرب على سوريا حوالي 750 سيارة خضار وفواكه، أما حالياً فيخرج من قِبلنا حوالي 75 براد خضار وفواكه، يتم توقيف 40 منها بشكل يومي، ويصل عدد السيارات المتوقفة لحوالي 700 سيارة معرضة جميعها لتلف المحتوى فضلاً عن زيادة الكلف نتيجة التوقف والمحروقات”.

وختم القسومة "أمامنا حلّان في الوقت الحالي، الأول هو التنسيق مع العراق، وتمرير صادراتنا إلى الخليج عبر منفذ عرعر الذي يربط العراق بالسعودية، اما الحل الثاني فهو شحن المنتجات الزراعية السورية عبر البحر المتوسط من ميناء طرطوس إلى ميناء جدة، خاصةً وأن عدد أيام الانتظار في المعبر الحدودي الأردني أصبح مقارباً لعدد أيام الرحلة البحرية من طرطوس إلى جدة".

وسيكون على القوافل السورية قطع نحو 400 (كم) إضافي إذا ما فكرت باستخدام الطريق العراقي عوضاً عن الطريق الأردني.

وفي تشرين الثاني (2020) دشّن العراق منفذه البري مع المملكة العربية السعودية، بعد توقف دام نحو 3 عقود، لتبدأ القوافل التجارية بالتدفق بين البلدين، فيما يخطط البلدان لافتتاح منفذ آخر هو "معبر جميمة" الذي يربط المملكة بالعراق عبر محافظة المثنى.

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