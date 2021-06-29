قصيدة الوداع الأخير - سعدي يوسف

2021/06/29 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعدي_يوسف قصيدة الوداع ...



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آخر ماكتبه الشاعر الكبير سعدي يوسف قبل موته بساعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيردد حفيدي شهاب مقولته كل مساءحين تهدأ غرفته ويكف ضجيج الممرات" مامن بيت بنيناه يدوم ، والفراشة ما ان تخرج من شرنقت ......





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