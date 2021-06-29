2021/06/29 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان من يقرأ القرآن ويحاول فهمه بمدارك القرن الحادي والعشرين وليس بعقلية التجار الدين اللذين جعلوا من ممارسة الدين تجارة يرتزقون من الدين الإسلامي ووسيلة لتولي السلطة، فأن الدين الإسلامي من أكثر الديانات السماوية دعوة للمساواة والسلام ونبذ القتل والقتال.ان من يقتل نفس دون ان يكون مهددا لحياته ويعدم معارضين لحكمه او يقتل كل معارض لأسياده او يفجر نفسه ويقتل الأبرياء والعزل او يقتل السوريين والليبي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدين الإسلامي والتجارة به من قبل الطامحين الى السلطة - احمد موكرياني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدين الإسلامي والتجارة به من قبل الطامحين الى السلطة - احمد موكرياني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).