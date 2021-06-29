البرلمان يدعو إلى دعم القطاع الزراعي

2021/06/29 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الى دعم القطاع الزراعي كونه احد اهم اسس تحقيق التنمية والامن الغذائي.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في بيان تلقاه […]

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