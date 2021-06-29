مصرف يطلق مبادرتين لمنح القروض تصل إلى 20 مليار دينار

2021/06/29 | 20:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن المصرف الصناعي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرتين لمنح القروض، فيما أشار إلى أن سقف القروض يصل إلى 20 مليار دينار كحد أعلى. وقال مدير المصرف الصناعي بلال صباح للوكالة الرسمية، […]

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