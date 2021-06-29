شكوك بوجود سيارة مفخخة بالكرادة وسط بغداد

2021/06/29 | 20:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مراسل الايام نيوز، اليوم الثلاثاء، بشكوك بوجود سيارة مفخخة بالكرادة وسط بغداد.وقال مراسلنا ان “مكافحة المتفجرات فحصت سيارة مشكوك بها في احدى ازقة الكرادة وسط بغداد”.

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