2021/06/29 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمين محكم يحبط عملية إرهابية لاستهداف أبراج الطاقة في ديالى

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