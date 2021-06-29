بالدليل.. الطب يحسم الجدل بشأن آثار لقاح كورونا على المرضعات

2021/06/29 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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نظرًا لأن المزيد من النساء قد حملن وولدن خلال جائحة مرض فيروس كورونا التي طال أمدها، فقد أصبح من المهم تحديد فوائد التطعيم لهن أيضًا، وهذا على الرغم من عدم وجود بيانات فعالية وسلامة محددة في هذه المجموعة، إلى حد كبير لأن هذه المجموعة لم يتم تضمينها في تجارب اللقاح المبكرة.

نسخة أولية جديدة، تم إصدارها مؤخرًا على موقع medRxiv * وفقا لتقرير موقع " ميديكال" الطبى، شملت تقارير من واقع الحياة في مجموعة من الأمهات والأطفال في سنغافورة، وتناولت تجارب الأمهات المرضعات بعد تلقيهن لقاح كورونا.

لا توجد آثار جانبية خطيرة للقاح كورونا

تلقت جميع الأمهات جرعتين من لقاح Pfizer ، وكانت الجرعتان تفصل بينهما 21 يومًا، وأجريت الدراسة بعد 28 يومًا من اليوم الثاني باستخدام استبيان لمعرفة الآثار الجانبية، تم بعد ذلك تقييم علاقتها المحتملة بالتطعيم.

ووجد الباحثون أن حوالي ربع النساء لم يبلغن عن أي آثار جانبية بعد التطعيم، ولم يتم وصف أي أحداث سلبية خطيرة، وهذا يؤكد نتائج الدراسات السابقة.

كانت الدراسة تهدف إلى استكشاف النتائج المفيدة والضارة المحتملة بعد التطعيم، حيث يهدف التطعيم إلى حماية الأم من عدوى كورونا المصحوبة بأعراض ، وكذلك الرضيع عن طريق نقل الأجسام المضادة في حليب الثدي.

وأظهرت دراسات سابقة أن قلة من النساء عانين من انخفاض في إنتاج الحليب أو حدوث التهاب بعد التطعيم.

وتهدف الدراسة الحالية إلى التحقق مما إذا كانت هذه الآثار أكثر تواترًا في هذه المجموعة لتقديم إرشادات أفضل للنساء اللائي يفكرن في التطعيم أثناء الرضاعة.

ماذا كانت النتائج؟

أكثر من ثلاثة أرباعهم بدأوا الرضاعة الطبيعية خلال 72 ساعة من التطعيم، وكان متوسط ​​عمر الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية 10 أشهر.

قالت ثلثا النساء إنهن عانين من ألم أو احمرار أو تورم في موقع الحقن ، لكن لم يكن لدى أي منهن ردود فعل تحسسية خطيرة ، ولم يتطلب أي منهما دخول المستشفى.

ظل مخزون الحليب على حاله طوال فترة الدراسة ، على الرغم من أن إحدى النساء قالت إنها لاحظت تغيرًا طفيفًا في اللون ، مع لون أخضر مزرق ، فقط بعد الجرعة الأولى من اللقاح.

لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لأي طفل ، بما في ذلك الحمى والسعال والقيء أو الإسهال ، أو تغيرات سلوكية بعد تلقيح الأم.

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