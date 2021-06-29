اجتماع للجنة المالية لمناقشة تعديل قانوني الملاك وتنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة ذاتياً

2021/06/29 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي ضرورة استمرار اللجنة بواجباتها ليس فقط بتشريع القوانين فحسب بل وممارسة الدور الرقابي الذي كفله الدستور ووفقاً للقوانين المرعية وللنظام الداخلي لمجلس النواب.وقال السامرائي عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة المالية بحسب بيان لمكتبه: إن اللجنة ناقشت خلال استضافة ك مع وزير الصحة ورئيس ديوان الرقابة المالية ومدير صحة الكرخ في بغداد عددا من القضايا التي تخص دوائرهم، وللرد على استفسارات نواب اللجنة حول عدد من المواضيع والملاحظات.و أشار السامرائي إلى أن اللجنة ناقشت قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠، وقانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وأولوياتها، إضافة لقضايا أخرى./انتهى9

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