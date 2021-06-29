2021/06/29 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وقع 43 نائبا في مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، على طلب لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في البرلمان، بسبب العمليات العسكرية التركية بشمالي العراق.وأظهرت وثيقة صادرة من مكتب النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، تواقيع 43 نائبا يؤيدون استضافة الكاظمي في البرلمان لسؤاله عن التوغل التركي داخل الاراضي العراقية./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ... جمع تواقيع لاستضافة الكاظمي بسبب التوغل التركي في شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ... جمع تواقيع لاستضافة الكاظمي بسبب التوغل التركي في شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).