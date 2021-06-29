تفاصيل القروض التي أطلقها المصرف الصناعي العراقي

2021/06/29 | 20:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المصرف الصناعي، الثلاثاء، عن إطلاق مبادرتين لمنح القروض، فيما أشار إلى أن سقف القروض يصل إلى 20 مليار دينار كحد أعلى.

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وقال مدير المصرف الصناعي بلال صباح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (29 حزيران 2021)، إن "المصرف لديه مبادرتان ضمن الاعتمادات المستندية"، مبينا أن "المبادرة الاولى تتعلق بالبنك المركزي والفائدة بنسبة 3% ولمدة 15 سنة، وثلاث سنوات إمهال والإنتاج يضمن نفسه بنسبة 80% إضافة الى 20% ضمان عقاري، حيث إن المصرف يعمل بها".

وأضاف، أن "المبادرة الأخرى 250 مليونا تمنح نقدا ونأمل أن ترتفع الى مليار والتي تخص المشاريع التي تحتاج الى مواد أولية ولا تحتاج الى استيراد خط انتاجي وفائدتها سوف تقل بحسب المعلومات الجديدة".

وأشار إلى أن "أموال المصرف الذاتية يتم الإقراض منها ولكن بفائدة 6% ولأن هناك قروضا أخرى بفائدة 3% لم يكن هناك توجه بأموالنا الذاتية"، موضحا أن "القروض تمنح بحسب دراسة الجدوى لما فوق 150 مليونا، ولابد أن تكون هناك دراسة جدوى وعند قبول دراسة الجدوى ترفع الى مكتب رئيس الوزراء وعند الموافقة على المبلغ يتم تمويله بنسبة 80% من المشروع".

وتابع "عندما تصدر الموافقة ترجع الى المصرف لكي تبدأ الإجراءات وهي الكشف عن نسبة الإنجازات والضمانات"، لافتا الى أن "هناك ما يقارب 20 مصنعا تم منحها قروضا من المصرف".

وذكر أن "المصانع تحتاج الى فتح اعتماد ومعظم المشاريع تعمل وفيها نسبة انجاز عالية"، مشيرا الى أن "المصرف مستمر في منح القروض واعلى مبلغ ممكن منحه هو 20 مليار دينار كحد اعلى".

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