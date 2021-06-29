صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا

2021/06/29 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة بغداد / الكرخ، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي لإصابات ووفيات فيروس كورونا الجديدة.

وبحسب بيان ورد لـ”تقدم”، جاءت الإصابات موزعة كالتالي: ”

أبو دشير —————–21

أبو غريب —————–11

الإسكان ——————4

الاعلام ——————-18

البياع ——————-32

التاجي ——————21

التاجيات —————–9

التراث ——————34

الحارثية —————–17

الحرية ——————53

الخطيب —————–14

الدورة ——————102

الدولعي —————–8

الرحمانية—————– 7

السيدية —————–45

الشالجية—————– 4

الشرطة الخامسة ———-9

الشرطة الرابعة ————9

الشعلة —————–80الصالحية —————-11

الطارمية —————–9

العامرية—————– 13

العطيفية —————–4

العلاوي —————–14

الغزالية —————–24

القادسية —————-12

الكاظمية—————85

اللطيفية —————-13

المحمودية ————–40

المعالف —————–4

المنصور —————–19

المواصلات —————7

الوشاش —————–13

اليرموك —————–9

جكوك ——————17

حي الجامعة ————-19

حي الجهاد ————–41

حي الخضراء ————14

حي العامل ————–33

حي العدل ————–19

حي الفرات ————-20

شارع حيفا ————–8

شاطئ التاجي ———–17

كرادة مريم ————–8

ناحية الرشيد ————15

سكنة جانب الرصافة——28

محافظة بابل————-1″.

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