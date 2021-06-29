لاهور شيخ جنكي يهنئ عمر شيخموس

2021/06/29 | 21:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بزيارة المناضل عمر شيخموس عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية مساء اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الدكتور فؤاد معصوم رئيس الجمهورية السابق، مناقشة المشهد السياسي الراهن.

وقد هنأ الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي، المناضل عمر شيخموس على منحه درجة الدكتوراه الفخرية من قبل جامعة كويه مقابل جهوده المضنية على مدى عقود في السياسة والعلاقات الدولية.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة المشهد السياسي الحالي والتحديات التي تواجه إقليم كوردستان والعراق ككل مع التركيز على المبادرات الموجهة نحو الحلول للتغلب على العقبات التي تعيق التقدم.

PUKmedia / خاص

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