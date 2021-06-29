تنظيمات حمرين: التعريب مستمر في أطراف خورماتو

2021/06/29 | 21:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حسن أحمد محمد عضو مركز تنظيمات حمرين للإتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء خورماتو أن محاولات الإستيلاء على الأراضي الزراعية للمزراعين الكورد من قبل العرب الوافدين عند أطراف خورماتو مستمرة.

وقال حسن محمد لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، في الآونة الأخيرة قام العرب الوافدين في أطراف قضاء خورماتو بالغستيلاء على 30 الف دونم من الأراضي الزراعية العائدة للمزارعين الكورد في قرى البونجم والبوسراج وفريق ونقي عند أطراف خورماتو.

وأضاف بأن العملية تجري بشكل علني وأمام أنظار الحكومة العراقية، وقد ناشدنا الجهات ذات العلاقة بدلائل دامغة حول عائدية تلك الأراضي للمزارعين الكورد لكن لم يتخذ أي إجراء بصدد ذلك.

PUKmedia / عمر اواره

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