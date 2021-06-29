2021/06/29 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البنك المركزي يعلن قرب الانتقال إلى “الديجيتال بنك” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يعلن قرب الانتقال إلى “الديجيتال بنك”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يعلن قرب الانتقال إلى “الديجيتال بنك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).