العراق.. تظاهرات في كربلاء ضد

2021/06/29 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كربلاء العراقية، تكرر خروج عشرات من المتظاهرين لمطالبة الحكومة بإنهاء ظاهرة "إفلات القتلة من العقاب" والتي يقولون إنها مستمرة منذ أعوام طويلة.

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