روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة و652 بكورونا خلال 24 ساعة

2021/06/29 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اكثر من عشرين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا .

كما سجلت أيضا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات، بلغ ستمائة واثنين وخمسون حالة وفاة، وتوزعت الإصابات الجديدة على خمسة وثمانين إقليما روسيا، وكانت العاصمة موسكو في الصدارة تلتها المناطق المجاورة، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى اكثر من خمسة ملايين إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن نحو مائة وخمسة وثلاثين حالة وفاة.

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