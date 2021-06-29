الكاظمي يغادر إلى أوروبا بحثًا عن حل لأزمة الكهرباء في العراق

2021/06/29 | 21:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

غادر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، على رأس وفد وزاري إلى بروكسل، في زيارة رسمية إلى مقر الاتحاد الأوروبي ستشهد مباحثات في مجال الطاقة.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة، سلسلة لقاءات وحوارات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الأوروبي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الأوروبي.

وقال الكاظمي قبيل مغادرته، الثلاثاء 29 حزيران/يونيو، إن "الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات".

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وأضاف الكاظمي، وفق بيان أصدره مكتبه الإعلامي، أن "العراق يواجه نقصًا موسميًا في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الإجراءات لمعالجته، علمًا إننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام، ونتطلع إلى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة".

وأكّد رئيس الوزراء، أنّ "إنتاج الطاقة الكهربائية وصل إلى أعلى مستوى له طوال العقود الماضية، إلا أن التحديات مازالت كبيرة، ومازلنا بحاجة إلى المزيد من العمل الجاد للارتقاء إلى مستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة".

وبيّن الكاظمي، أن "أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد".

كما قال، إنّ حكومته "ورثت إرثًا من سوء التخطيط في مجال الطاقة وعملت خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تفعيل استثمار الغاز العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها يعمل على الغاز، مايعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط ستراتيجية في هذا المجال".

وأوضح رئيس الحكومته، أنّ "المباحثات التي سيجريها مع دول الاتحاد الأوربي ستركز على هذا المجال، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية الأخرى".

ولم يعلق الكاظمي على طلب الاستقالة الذي تقدم به وزير الكهرباء إثر الأزمة الراهنة والحملة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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