الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين غرب مأرب

2021/06/29 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا إسقاط طائرة مسيرة لجماعة “أنصار الله” الحوثية بمحافظة مأرب وسط اليمن، التي تشهد معارك عنيفة بين الطرفين للشهر الخامس على التوالي.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر “تويتر”، أن “قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة لجماعة الحوثيين أثناء تحليقها في منطقة الدشوش بجبهة صرواح غرب مأرب”​​​.

وبث الجيش اليمني مشاهد لحطام الطائرة المسيرة التي يعتقد أنها هجومية مفخخة.

والأحد الماضي، أسقطت قوات الجيش اليمني، خلال معارك، طائرتين مسيرتين لـ “أنصار الله” في مديرية صرواح غرب مأرب، غداة تمكنها من إسقاط مسيرتين مفخختين في جبهة الكسارة غرب هذه المحافظة الغنية بالنفط.

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