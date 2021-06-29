2021/06/29 | 21:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/29 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات الأنبار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).