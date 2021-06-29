الاسود الثلاثة تعطل الماكينات الالمانية

2021/06/29 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح منتخب إنجلترا في عبور عقبة ألمانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا (2-0)، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

ثنائية المنتخب الإنجليزي جاءت عن طريق رحيم سترلينج وهاري كين في الدقيقتين 75 و86، ليتأهل رجال المدرب جاريث ساوثجيت لدور الثمانية، في انتظار الفائز من مباراة أوكرانيا ضد السويد.

وبذلك ثأرت إنجلترا من الخسارة التاريخية 1-4 أمام ألمانيا في ثمن نهائي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

وخسرت إنجلترا أمام ألمانيا في آخر 3 مواجهات في أدوار خروج المغلوب في بطولة كبرى في 1990 و1996 و2010.

وبعد مرور ربع ساعة على بداية المباراة، ظهرت خطورة المنتخب الإنجليزي لأول مرة، من تسديدة صاروخية أطلقها سترلينج من مسافة بعيدة، لكن نوير كان لها بالمرصاد.

وقابل ماجواير عرضية من ركنية داخل منطقة جزاء ألمانيا، بضربة رأسية ضعيفة استقرت بين أحضان نوير.

وتواصلت هجمات الأسود الثلاثة على المرمى الألماني، حيث ارتقى ماجوير لعرضية أخرى داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بضربة رأسية قوية علت العارضة.

وحرم بيكفورد، المنتخب الألماني من فرصة هدف محقق، بعدما منع تسديدة فيرنر المنفرد من الدخول إلى شباكه بإنقاذ رائع.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أهدر هاري كين، فرصة هدف محقق للإنجليز بعدما فشل في ترويض الكرة بالقرب من المرمى، ليذهب الفريقان للاستراحة بالتعادل سلبيًا.

المنتخب الألماني بدأ الشوط الثاني بصورة مغايرة، حتى كاد هافيرتز أن يصطاد شباك بيكفورد مبكرًا بتصويبة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس الإنجليزي حولها ببراعة إلى ركنية.

وهدأت المباراة في الدقائق التالية، حتى تمكن الإنجليز من التقدم بهدف من عرضية أرضية أرسلها لوك شاو نحو سترلينج، الذي أودعها الشباك بلمسة مباشرة.

وبعد الهدف بدقائق معدودة، كادت ألمانيا أن تدرك التعادل بسرعة بالغة، بعدما انفرد مولر بحارس إنجلترا، لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيمن.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ 4 دقائق فقط، أطلق هاري كين رصاصة الرحمة على الألمان، بعدما عزز تقدم الأسود الثلاثة بالهدف الثاني من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من البديل جريليش.

وكثف لاعبو المانشافت، هجماتهم على المرمى الإنجليزي في الدقائق المتبقية، لكنها كانت بلا جدوى، لتنتهي المباراة بفوز رفاق سترلينج بهدفين دون رد.

PUKmedia / عن كووورة

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