هولندا تتهم طائرات روسية بمضايقة فرقاطة لها في البحر الأسود

2021/06/29 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت هولندا طائرات حربية روسية الثلاثاء بأنها تصرفت على نحو "خطير" بإزاء سفينة حربية هولندية في البحر الأسود الأسبوع الماضي.

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