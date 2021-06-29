وهم المُسبب والمُحدث والمُحرك وصانع الجمال العاقل - سامى لبيب

2021/06/29 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الإنسان والحياة والوجود ( 107 )..- خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (98) .- أنا عاشق ومفتون بجمال الطبيعة ومن هذا الإفتنان جاء إيماني بوجود إله فى طفولتي وصباي كما جاء إلحادي من الفهم العميق لماهية الجمال .نعم كان لى إيمان بالإله فى مرحلة الطفولة والصبا ولكن لم يكن إيمان تلقينى ولا معتنى بقصة الخالق الرحيم العادل ولا بقصة المسيح الإله المخلص , فقصة الفداء والخلاص لم تقن ......





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